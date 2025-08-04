Música
El jazz, protagonista dels Capvespres d'Estiu de la Massana
L’Església de Sant Climent de Pal obrirà les portes per acollir aquest concert
El cicle 'Capvespres d’Estiu' del comú de la Massana continua aquesta setmana amb una proposta musical especial. El pròxim dijous, 7 d’agost, a les 20 hores, l’Església de Sant Climent de Pal acollirà el concert del duet format per David Pérez i Elisabeth Downs, que oferiran una fusió de guitarra elèctrica i flauta travessera clàssica.
Els dos artistes interpretaran un ampli repertori que inclou estàndards del jazz, bossa nova, melodies irlandeses i bandes sonores de cinema. Aquesta col·laboració artística neix de la voluntat compartida d’apropar el jazz a tots els públics, en un entorn privilegiat com és el temple romànic de Pal.
A més, el comú manté la seva aposta per les activitats infantils amb una nova sessió dels “Dimecres de Xics”. El 6 d’agost, de 17.30 a 19.30 hores, el parc del Prat Gran acollirà una tarda de jocs gegants d’aigua a càrrec de Ludiespai. En cas de mal temps, l’activitat es traslladarà a la sala de la Closeta.