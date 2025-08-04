Música

El jazz, protagonista dels Capvespres d'Estiu de la Massana

L’Església de Sant Climent de Pal obrirà les portes per acollir aquest concert

David Pérez i Elisabeth Downs

Andorra la Vella

El cicle 'Capvespres d’Estiu' del comú de la Massana continua aquesta setmana amb una proposta musical especial. El pròxim dijous, 7 d’agost, a les 20 hores, l’Església de Sant Climent de Pal acollirà el concert del duet format per David Pérez i Elisabeth Downs, que oferiran una fusió de guitarra elèctrica i flauta travessera clàssica.

Els dos artistes interpretaran un ampli repertori que inclou estàndards del jazz, bossa nova, melodies irlandeses i bandes sonores de cinema. Aquesta col·laboració artística neix de la voluntat compartida d’apropar el jazz a tots els públics, en un entorn privilegiat com és el temple romànic de Pal.

A més, el comú manté la seva aposta per les activitats infantils amb una nova sessió dels “Dimecres de Xics”. El 6 d’agost, de 17.30 a 19.30 hores, el parc del Prat Gran acollirà una tarda de jocs gegants d’aigua a càrrec de Ludiespai. En cas de mal temps, l’activitat es traslladarà a la sala de la Closeta.

