La nova plaça del Poble s'omple en el ball del contrapàs

El cònsol celebra que l'espai pugui tornar a acollir la festa

Un moment del ball del contrapàs a la plaça del Poble

Un moment del ball del contrapàs a la plaça del Poble

Víctor González
La plaça del Poble d'Andorra la Vella, totalment renovada després de més de mig any d'obres, s'ha omplert de nou en el ball del contrapàs de festa major. Com cada any, després de l'actuació de l'esbart la dansa s'ha repetit perquè tothom qui volgués s'hi pogués afegir. El cònsol major, Sergi González, ha celebrat que la plaça pugui tornar a acollir la festa i ha destacat que els actes de la festa major s'estan desenvolupant amb plena normalitat.

