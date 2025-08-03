Andorra la Vella
La nova plaça del Poble s'omple en el ball del contrapàs
El cònsol celebra que l'espai pugui tornar a acollir la festa
La plaça del Poble d'Andorra la Vella, totalment renovada després de més de mig any d'obres, s'ha omplert de nou en el ball del contrapàs de festa major. Com cada any, després de l'actuació de l'esbart la dansa s'ha repetit perquè tothom qui volgués s'hi pogués afegir. El cònsol major, Sergi González, ha celebrat que la plaça pugui tornar a acollir la festa i ha destacat que els actes de la festa major s'estan desenvolupant amb plena normalitat.