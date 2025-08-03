CANILLO
Èxit de públic en l’arrencada del Canillo Escènic Arts
L’espectacle ‘Dolce Salato’ omple l’escenari del Prat del Riu
El festival Canillo Escènic Arts va iniciar ahir la seva quarta edició amb una gran afluència de públic, fet que el consolida com un dels esdeveniments culturals més destacats del Principat. La jornada inaugural va estar marcada per l’èxit dels espectacles de circ i la posada en marxa d’una nova instal·lació lumínica.
El certamen es va inaugurar amb l’espectacle Dolce Salato, de la companyia Carpa Diem, que va omplir l’escenari del bosquet de la plaça del Prat del Riu. Posteriorment, l’espectacle Ambulant, de la companyia La Fam Produccions, guanyadora del Premi Max 2025 a la millor labor de producció, va ser el primer a estrenar la nova grada de l’amfiteatre, situat sobre el centre d’atenció primària.
Per la seva banda, l’espectacle aeri Aria, de Zenit Aerial Ballet, va captivar el públic al càmping Pla amb les seves figures etèries, que van evocar mites i llegendes a més de 30 metres d’altura
La jornada va culminar amb l’encesa de la instal·lació Fontada, una espectacular làmpada canelobre que, suspesa sobre el riu Valira d’Orient, va omplir de màgia i llum l’entorn del festival a partir de les nou.
Els organitzadors van mostrar la seva satisfacció per la gran acollida dels espectacles i esperen que el festival continuï oferint propostes de qualitat i despertant l’interès del públic durant els pròxims dies.