Subvencions
Escaldes atorga 35 ajudes al petit comerç
El comú ha bonificat més de 7.000 euros
El comú d'Escaldes-Engordany ha atorgat 35 ajuts al petit comerç de les 44 sol·licituds que s'han tramitat. L'import global que es destinarà a bonificacions ascendeix a 7.029,16 euros. Aquest programa està impulsat per donar suport a les petites activitats econòmiques de la parròquia i ha tingut una "bona acollida entre els sectors locals", segons recull el comunicat del comú.
L'administració parroquial ha bonificat el 25% de l'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals; la taxa per la instal·lació de rètols comercials; la taxa per servei d'higiene pública; la taxa pel servei d'enllumenat; i la taxa per la instal·lació de terrasses.