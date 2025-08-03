ANDORRA LA VELLA
Els gegants celebren 40 anys omplint de festa els carrers
Els carrers del centre d’Andorra la Vella van omplir-se ahir de música, tradició i color amb motiu de la plantada i cercavila de gegants, que va servir per commemorar el 40è aniversari dels gegants d’Andorra la Vella. La celebració va aplegar un ampli nombre de colles geganteres vingudes de diferents indrets, en una jornada plena de cultura popular i germanor.
La celebració aplega colles d'arreu
Els gegants van iniciar la trobada amb la tradicional plantada a la plaça de la Rotonda, punt de partida d’un recorregut festiu que va passar per l’avinguda Meritxell fins arribar a la plaça del Poble, on va posar-se el punt final a la cercavila amb una ballada.
L’esdeveniment s’emmarca en la Festa Major de la capital, que s’allargarà fins demà amb un programa farcit d’activitats per a tots els públics.