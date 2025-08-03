ESCALDES-ENGORDANY
Capesa estudiarà la viabilitat d’obrir pous per captar aigua al Madriu
Els ginys permetrien arribar a una aigua de “primera qualitat” per al consum humà, ja que té una terbolesa “zero”
Capesa estudiarà l’any vinent la viabilitat d’obrir pous a la vall del Madriu. Segons explica al Diari Eduard López Mirmi, director general de la socitat encarregada del subministrament d’aigua potable a Escaldes-Engordany, les perforacions, d’entre 40 i 50 metres de profunditat, permetrien arribar a una aigua “de primera qualitat”, ja que té una terbolesa –partícules en suspensió– “zero”. El pH del líquid captat –és a dir, l’índex que expressa el grau d’acidesa o alcalinitat– també se situaria dins dels límits adequats per al consum humà.
Un dels avantatges de poder disposar d’una aigua sense terbolesa és que abaixa els costos de producció de l’aigua. Com més tèrbola és l’aigua, més cal invertir en sistemes de filtratge per netejar-la d’impureses. Per contra, l’inconvenient d’obrir pous al Madriu és la despesa energètica. Per succionar l’aigua subterrània cal utilitzar unes bombes “tipus llapis”, tal com s’anomenen en l’argot del sector. Com és evident, aquests ginys necessiten connectar-se a una font d’energia per funcionar.
Tot i que el projecte és prometedor perquè la vall del Madriu “és agraïda hidrològicament”, Mirmi puntualitza que trobar els llocs adequats on obrir els pous no és tan fàcil com podria semblar. “No pots començar a excavar on et sembli”, assenyala. Ho dificulten els requisits, com ara el tipus de sòl i la proximitat als decantadors –aparells per separar els components de més densitat de l’aigua– de què Capesa ja disposa al Madriu.
Com és que fins ara no s’havien obert pous a la vall? Per una raó molt senzilla, respon el director general la societat. Fins fa pocs anys els costos de construcció d’un pou a aquesta profunditat eren massa elevats pel benefici que se’n podia obtenir. La millora i abaratiment d’aquesta tecnologia ha animat ara Capesa a plantejar-se de fer aquesta inversió.
Amb tot, el projecte no està ni de bon tros tancat. Al llarg de l’any vinent, si es compleixen els terminis previstos, hauran de ser els enginyers externs contractats per Capesa aquells que determinin la viabilitat d’accedir a aquesta nova font d’aigua al Madriu. Els pous, remarca Mirmi, podrien contribuir a diversificar les fonts d’aigua i, per tant, l’autonomia i capacitat de producció de Capesa.
Cal recordar que la societat també es planteja apujar les tarifes l’any vinent, tal com ja va recollir el Diari fa unes setmanes. Aquest punt es debatrà en l’assemblea extraordinària que tindrà lloc al final de l’estiu.
El projecte
- POUS PER CAPTAR AIGUA A LA VALL DEL MADRIU. Capesa estudiarà l’any vinent si és viable obrir pous per captar aigua a la vall del Madriu. Les perforacions permetrien arribar a una aigua amb una terbolesa zero.
- MÉS DESPESA EN CONSUM ENERGÈTIC. Per succionar l’aigua caldria utilitzar unes bombes de tipus llapis. L’inconvenient principal del projecte és que la despesa energètica per extreure l’aigua és més alta.
- EL REPTE DE TROBAR LA ZONA ADEQUADA. Trobar els llocs adequats on obrir els pous no és fàcil, perquè cal tenir en compte diversos factors com ara el tipus de sòl i la proximitat als decantadors de Capesa al Madriu.