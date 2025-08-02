ANDORRA LA VELLA
Reobre la plaça del Poble perquè torni a ser un espai de trobada
Els 300 nenes i nenes del campus infantil d’estiu de la capital es fan seu l’espai públic, en obres des de fa uns set mesos
Els 300 nens i nenes que participen en el campus infantil d’estiu d’Andorra la Vella van ser els primers a descobrir ahir al matí com és la nova plaça del Poble de la capital. L’espai, reobert al públic després de set mesos d’obres, tornarà a ser l’escenari dels actes més emblemàtics de la Festa Major, com ara el ball del contrapàs. “Hem celebrat unes portes obertes a la nova plaça perquè la ciutadania comenci a gaudir-ne i se la faci seva, sobretot els infants”, va assenyalar el cònsol major, Sergi González. “La plaça del Poble recupera el seu esperit original: ser un espai central, de trobada i de vida comunitària”, va remarcar, per la seva part, la cònsol menor, Olalla Losada.
La nova plaça del Poble té zones de descans enjardinades amb ombra, una taula de ping-pong i una zona d’escalada i parkour infantil amb la forma de les lletres AND. En total, els espais verds sumen 1.100 metres quadrats de vegetació autòctona. Pel que fa a les obres de la plaça Vinyes, González va apuntar que avancen a bon ritme perquè pugui inaugurar-se, juntament amb la plaça del Poble, pels volts de final de setembre o començament d’octubre.
Els treballs van adjudicar-se per poc menys de 2,6 milions d’euros. Hi haurà sobrecostos? González va confirmar que sí, “com n’hi sol haver a totes les obres”, però va puntualitzar que la xifra exacta no se sabrà fins al final d’agost. Tot i això, cal recordar que en la visita a les obres per a la premsa del 9 de juliol passat, Losada va assenyalar que l’increment se situaria al voltant del 10%. Per tant, la factura final pujaria a uns tres milions.
D’altra banda, la cònsol va explicar que en les pròximes festes majors la rua dels nens i nenes del campus infantil, fins ara un “acte secundari”, tindran més importància, ja que es vol donar “més protagonisme” als més petits. Un dels espais de la plaça que va tenir més èxit va ser, justament, la zona d’escalada amb la forma de les primeres lletres de la parròquia i del país. Un espai que amb tota seguretat esdevindrà icònic.