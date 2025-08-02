REPORTATGE
Passió pels gegants
L'últim any el nombre de membres de la Gresca Gegantera s’ha multiplicat per dos gràcies a la implicació d’infants i adolescents.
Els gegants d’Andorra la Vella, Ermessenda i Carlemany, van llegir el pregó de festa major ahir a la tarda amb motiu del seu 40è aniversari. Amb aquest gest, el comú ha volgut reconèixer aquest any la feina que fa la Gresca Gegantera per dinamitzar la cultura popular de la parròquia. “Si els gegants no hi fossin, no viuríem igual la festa”, va afirmar la cònsol menor, Olalla Losada.
La colla agrupa actualment poc més d’un centenar de persones. L’últim any el grup ha multiplicat per dos el nombre de membres gràcies a la implicació dels més joves, segons va explicar en declaracions als mitjans el cap de colla, Jordi Almeyda. “Que tota una capital estigui dedicada a nosaltres és espectacular”, va afirmar Almeyda. El cap de colla va assegurar que el relleu generacional geganter està consolidat per la participació de més infants i adolescents, però també de “grans que han tornat”. Els més petits, va apuntar, “tenen ganes de tornar a viure el que havien viscut els seus pares”. Potser aquest és, al capdavall, el secret de l’èxit dels gegants. La transmissió intergeneracional de la tradició.
Almeyda va afirmar que els actes d’aquesta Festa Major serviran per recordar que “de vegades el de casa és molt millor que el de fora”. Avui, justament, el plat fort de la jornada de Festa Major serà la plantada i cercavila de gegants, en la qual prendran part els gegants de Sant Julià de Lòria, Sant Pol de Mar, Calella, Ametlla de Merola, Pineda, Lloret de Mar i de la Colla Jove de Manresa i Olost, a més, és clar, dels d’Andorra la Vella.
