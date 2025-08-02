Cultura
Gran èxit en l’inici de la quarta edició del festival Canillo Escènic Arts
La jornada clourà, a partir de les 21 hores, amb l'encesa de la instal·lació 'Fontada'
La quarta edició del Canillo Escènic Arts ha començat aquest divendres amb una gran afluència de públic i una programació d’alt nivell que consolida el festival com una cita cultural de referència al país.
L’espectacle 'Dolce Salato' de Carpa Diem ha obert la jornada al bosquet del Prat del Riu, seguit de "Ambulant" de LA FAM Produccions, guanyadora del Premi Max 2025, que ha inaugurat la nova grada de l’amfiteatre. Al vespre, "ARIA" de ZENIT Aerial Ballet ha ofert un espectacle aeri espectacular al Càmping Pla, captivant el públic amb figures a més de 30 metres d’altura.
La jornada clourà, a partir de les 21 hores, amb l'encesa de la instal·lació 'Fontada', una làmpada canelobre suspesa sobre el riu Valira d'Orient.