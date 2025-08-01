Andorra la Vella
Obre la nova plaça del Poble
L'espai tornarà a acollir els actes més emblemàtics de la Festa Major d'Andorra la Vella
Els 300 nens i nenes del campus infantil d'estiu d'Andorra la Vella han estat els primers a descobrir avui al matí com és la nova plaça del Poble. L'espai, reobert al públic després de set mesos d'obres, tornarà a ser l'escenari dels actes més emblemàtics de la Festa Major, com ara el ball del contrapàs. La nova plaça del Poble té zones de descans enjardinades amb obra, una taula de ping-pong i una zona d'escalada i parkour infantil amb la forma de les lletres AND. Pel que fa a les obres de la plaça Vinyes, el cònsol major, Sergi González, ha afirmat que avancen a bon ritme perquè pugui inaugurar-se, juntament amb la plaça del Poble, cap al final de setembre o el començament d'octubre.