SANT JULIÀ DE LÒRIA
La remodelació de la plaça Calonge es posarà en marxa al final de l’estiu
Les obres de remodelació de la plaça Calonge-Sant Antoni començaran al final de l’estiu, segons va anunciar ahir al matí el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en la roda de premsa posterior al consell de comú. Els treballs costaran 376.391,90 euros i s’han adjudicat per contractació directa després que el concurs convocat prèviament es declarés desert per manca d’ofertes.
El projecte inclourà la retirada dels contenidors subterranis i de la peça artística de les moles de molí, que es traslladarà a la zona de l’edifici administratiu del comú, la revegetació de l’espai i la pacificació de tot l’entorn de la plaça per fer-lo més amable per als vianants.
Amb motiu de les obres, hi haurà “un mínim d’afectació en el trànsit”, amb “talls de carretera en diferents moments del dia”.