Celebració

Els gegants d'Andorra la Vella, pregoners de la festa major

La colla gegantera multiplica per dos el nombre de membres en l'últim any gràcies a la implicació dels joves 

Inauguració de la Festa Major d'Andorra la Vella

Inauguració de la Festa Major d'Andorra la VellaComú d'Andorra la Vella/Tony Lara

Víctor González
Publicat per
Víctor González

Creat:

Actualitzat:

Els gegants d'Andorra la Vella, Ermessenda i Carlemany, han fet el pregó de festa major aquesta tarda amb motiu del seu 40è aniversari. Amb aquest gest, el comú ha volgut reconèixer la feina que fa la Gresca Gegantera per dinamitzar la cultura de la parròquia. La colla agrupa un centenar de persones. En l'últim any el grup ha multiplicat per dos el nombre de membres gràcies a la implicació dels més joves, segons ha explicat el cap de colla, Jordi Almeyda. En acabat, s'ha ballat el ball del pregó, com és tradició. Demà, justament, el plat fort de la jornada serà la plantada i cercavila de gegants en la qual prendran part gegants de Sant Julià de Lòria, Sant Pol de Mar, Calella, Ametlla de Merola, Pineda, Lloret de Mar, Colla Jove de Manresa i Olost, a més dels d'Andorra la Vella

tracking