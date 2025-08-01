Celebració
Els gegants d'Andorra la Vella, pregoners de la festa major
La colla gegantera multiplica per dos el nombre de membres en l'últim any gràcies a la implicació dels joves
Els gegants d'Andorra la Vella, Ermessenda i Carlemany, han fet el pregó de festa major aquesta tarda amb motiu del seu 40è aniversari. Amb aquest gest, el comú ha volgut reconèixer la feina que fa la Gresca Gegantera per dinamitzar la cultura de la parròquia. La colla agrupa un centenar de persones. En l'últim any el grup ha multiplicat per dos el nombre de membres gràcies a la implicació dels més joves, segons ha explicat el cap de colla, Jordi Almeyda. En acabat, s'ha ballat el ball del pregó, com és tradició. Demà, justament, el plat fort de la jornada serà la plantada i cercavila de gegants en la qual prendran part gegants de Sant Julià de Lòria, Sant Pol de Mar, Calella, Ametlla de Merola, Pineda, Lloret de Mar, Colla Jove de Manresa i Olost, a més dels d'Andorra la Vella.