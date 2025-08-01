ESCALDES-ENGORDANY
Adjudicades les obres de protecció de la zona de la Plana
El comú d’Escaldes-Engordany destinarà 459.000 euros a la protecció de la urbanització de la Plana davant del risc de despreniments de rocs. L’adjudicació de les obres es va aprovar ahir en sessió de consell, després que un informe geològic recomanés la instal·lació d’una barrera de seguretat. El cònsol menor, Quim Dolsa, va recordar que en els darrers dos anys s’han produït episodis puntuals de caiguda de rocs a la zona i una ventada que va provocar danys materials. Les obres, amb un termini d’execució de 140 dies, han estat adjudicades a l’empresa Treballs Públics Comesa, SL.
En la mateixa sessió es va aprovar una modificació de la despesa plurianual per finançar la fase dos del projecte d’habitatge públic a preu assequible de l’avinguda del Pessebre. El pressupost ascendeix a 1.473.273,04 euros i permetrà cobrir treballs pendents, com ara la façana, les instal·lacions o l’ascensor. Segons la cònsol, Rosa Gili, el Govern assumirà la construcció dels pisos, mentre que el comú finança les parts de l’edifici que ja té en gestió, com la plaça o l’aparcament.