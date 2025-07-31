Sant Julià
La remodelació de la plaça Calonge començarà al final de l'estiu
Els treballs costaran 376.391,90 euros
Les obres de remodelació de la plaça Calonge-Sant Antoni de Sant Julià de Lòria començaran al final de l'estiu, segons ha anunciat avui al matí el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, en la roda de premsa posterior al consell de comú. Els treballs costaran 376.391,90 euros i s'han adjudicat per contractació directa després que el concurs convocat prèviament es declarés desert per manca d'ofertants. El projecte inclourà la retirada dels contenidors subterranis i de la peça artística de les moles de molí, que es traslladarà a la zona de l'edifici administratiu del comú, la revegetació de l'espai i la pacificació de tot l'entorn de la plaça per fer-lo més amable per als vianants.