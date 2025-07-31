ANDORRA LA VELLA
La corporació de la capital habilita 25 estacionaments al Fener i a Sant Salvador
El comú d’Andorra la Vella ha reordenat diversos carrers de Prada Ramon per millorar la mobilitat i fer-la més eficient, especialment en una zona en creixement comercial i d’elevat flux de vehicles. Entre les principals novetats, destaca la creació de noves places d’aparcament per a motocicletes i l’habilitació d’un carril de circulació per facilitar l’accés a l’aparcament del Fener.
Al carrer del Fener s’han habilitat 14 places per a motos i 11 més al carrer Sant Salvador. A més, s’ha implantat un doble carril en el tram inferior del carrer del Fener. La mesura, impulsada pel servei de Circulació, permet disposar d’un carril d’accés a l’aparcament del Fener, evitant que els vehicles que hi volen estacionar bloquegin el trànsit.