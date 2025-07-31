CANILLO
El concurs del telefèric es declara desert per “alteració del mercat”
L’única oferta proposava un preu de 21 milions, mentre que el comú havia estimat un cost de 8,5 milions
El concurs per a l’adjudicació del projecte i obra del telefèric del pont tibetà s’ha declarat desert perquè l’única oferta presentada excedia el preu estimat pel comú. Segons va informar ahir el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, en la roda de premsa posterior al consell de comú, el cost “de mercat” del projecte, calculat per un gabinet d’enginyeria contractat per la corporació abans de la convocatòria del concurs, és d’uns 8,5 milions d’euros, mentre que la proposta presentada s’enfilava a 21 milions. Alcobé va atribuir la diferència a una “alteració del mercat” i va afirmar que “el que ha passat no és normal ni admissible”.
L'embelliment del centre del poble costarà uns 5,7 milions d'euros
Ara el comú replantejarà el format d’adjudicació. El projecte es dividirà en fases i cadascuna s’adjudicarà per contractació directa a una empresa diferent. Els treballs es licitaran al setembre. La voluntat del comú és que el telefèric pugui transportar com a mínim 400 persones per hora. El giny tindrà una longitud horitzontal aproximada de 700 metres i un desnivell de 275 metres i sortirà del terreny de l’antic càmping Pla. L’aparell contribuirà a reduir el trànsit i a millorar la seguretat a la carretera, ja que ara com ara s’hi ha d’accedir obligatòriament en l’autobús contractat pel comú.
En la sessió va aprovar-se l’adjudicació de les obres d’embelliment de la CG-2 al centre de Canillo. Els treballs, de què s’encarregarà Treballs Pública Unitas, tindran un cost de poc més de 5,7 milions d’euros. Pel que fa als terminis, les actuacions començaran l’octubre d’aquest any i es preveu que estiguin enllestides pels volts del juny del 2027.
“Aquest projecte suposa una millora integral de l’espai públic del nostre centre urbà. És una actuació ambiciosa que busca fer de Canillo un entorn més atractiu, segur i accessible. És una aposta clara per la qualitat urbana, la convivència i la dinamització econòmica del poble”, va afirmar Alcobé. El tram que es reformarà i embellirà l’any que ve va de la rotonda de la carretera de Montaup a la rotonda del terreny de l’antic càmping Pla.
Un altre punt aprovat en el ple del consell és l’adjudicació del concurs públic nacional per al subministrament de carburant de locomoció i calefacció, amb un import per al 2025 de 97.347,81 euros, i la modificació i refosa de l’ordinació de circulació i estacionament, una adaptació del text als termes i conceptes del nou Codi de circualció, aprovat el 2021.
MANTENIMENT DE LES XARXES D'AIGUA
EL PALAU DE GEL VA PERDRE 1,6 MILIONS EL 2024
Pel que fa als ingressos, són lleugerament superiors a 1,5 milions d’euros. El 2023 van ser de 950.000. Cal tenir en compte que aquest exercici no va ser normal perquè no tots els serveis van estar disponibles des del primer moment. Alcobé va afegir que els pròxims dos anys estaran condicionats pels treballs que encara caldrà fer al palau –entre altres millores, es doblarà la capacitat del gimnàs– i que, per tant, l’equipament esportiu no podrà tornar a funcionar a ple rendiment fins al 2028.