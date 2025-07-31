CANILLO
El comú reconeix la important tasca dels membres d’AINA
Mossèn Ramon i els monitors participen en el dinar institucional
Després de la sessió ordinària del consell de comú, que es va celebrar ahir, els membres de l’equip de govern parroquial, encapçalats pel cònsol major, Jordi Alcobé, van participar en el tradicional dinar institucional a AINA, a Canillo, un espai amb un alt valor patrimonial i social per a la parròquia. La trobada anual es manté com un moment de reconeixement institucional i esperit de convivència que transcendeix l’àmbit polític i institucional. El dinar va oferir un menú basat en productes de proximitat, consolidant la voluntat del comú de posar en valor la gastronomia local i la sostenibilitat.
Durant l’acte, el cònsol major va destacar la importància de continuar celebrant aquesta mena de trobades en espais com ara AINA i va remarcar que “AINA és un espai que representa el compromís de Canillo amb el seu territori, amb el patrimoni natural i amb la formació de les futures generacions, i cal agrair-ho a mossèn Ramon com a ànima del projecte”.
AINA, amb una llarga trajectòria com a centre d’activitats de natura, educació i valors cívics per als infants i joves, s’ha convertit en una peça clau de l’oferta educativa, lúdica i cultural de la parròquia.
El dinar institucional també va servir per reconèixer la tasca del personal del centre, així com dels monitors i, especialment, de mossèn Ramon, que han contribuït al bon funcionament d’AINA durant tots aquests anys. La jornada va finalitzar amb un petit recorregut per l’entorn natural del recinte per conèixer els projectes actuals que desenvolupa la institució.
Amb aquesta trobada, el comú de Canillo referma el seu compromís amb el foment d’espais compartits i projectes que generin vincles socials forts, alhora que protegeixen i promouen el ric patrimoni natural i educatiu de la parròquia.