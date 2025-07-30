ESCALDES-ENGORDANY
Tot a punt per a l’obertura de la nova llacuna exterior de Caldea
El centre termal ja ha registrat 15.000 sol·licituds de reserva per accedir a les instal·lacions durant el mes d’agost
Caldea encara la segona meitat de la temporada d’estiu amb novetats. El centre d’oci termal estrenarà divendres vinent la nova llacuna exterior, transformada en “un veritable llac d’alta muntanya enmig de la urbanitat”, segons va destacar ahir en un comunicat. Fonts de Caldea van destacar, a més, que ja s’han registrat 15.000 reserves per accedir al termolúdic durant el mes que està a punt de començar.
La remodelació de l’espai ha tingut un doble objectiu. D’una banda, ampliar la làmina d’aigua per crear una llacuna amb un espai de bany més ampli i confortable. I, de l’altra, apropar la natura a l’spa amb la introducció de zones de vegetació amb espècies autòctones al voltant de l’aigua. Amb aquest gest, s’aconsegueix crear un ecosistema que “fomentarà el benestar dels visitants, capaços de connectar des de l’aigua amb la bellesa del paisatge andorrà”. La instal·lació, a més, compta amb nous llits d’hidromassatge, zones de vegetació ideades i un bar aquàtic on, a partir de mitjan agost, s’oferiran aigües saboritzades, smoothies, refrescs i xampany per tal d’enriquir l’experiència dels visitants.
Inversions
Aquesta actuació arriba just un any després de la reforma de la gran llacuna central. L’espai, reinaugurat el 27 de juliol del 2024, amb una imatge més minimalista, és la icona del projecte en marxa per transformar Caldea en un dels resorts termals més importants del sud d’Europa.
Pel que fa a la construcció de l’hotel de luxe a la torre, fonts de Caldea van apuntar que les obres es licitaran durant els mesos vinents. L’establiment hauria d’obrir les portes el 2026. Les actuacions seguiran els pròxims anys amb la instal·lació d’un nou pont sobre el riu que obrirà l’edifici a la ciutat. També es modernitzaran altres espais, com ara Orígens, l’spa de la primera planta. Aquests treballs es preveuen posar en marxa pels volts de la primavera de l’any vinent, segons fonts de Caldea.
El projecte de transformació del centre termal estarà acabat el 2030 i suposarà una inversió total d’uns 30 milions d’euros. La remodelació de Caldea hauria de comportar una millora dels resultats econòmics de l’empresa, fet que permetria incrementar els dividends. Caldea ha pressupostat tancar l’any amb un resultat net de dos milions d’euros. El 2024 el benefici va ser d’uns 1,8 milions, una xifra gairebé idèntica a la del 2023. Tot i això, cal tenir en compte que l’exercici del 2024 el centre termal va rebre menys clients a causa del tancament per obres de la gran llacuna central de l’abril al juliol.