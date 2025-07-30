ANDORRA LA VELLA
La Festa Major de la capital ja escalfa motors
La lectura del pregó a càrrec dels Gegants d’Andorra la Vella, Carlemany i Ermessenda, amb motiu del seu 40è aniversari, i la interpretació de la dansa del pregó, a càrrec de l’Esbart Dansaire de la capital, marcaran divendres a les set de la tarda a la plaça Príncep Benlloch l’inici de quatre dies de Festa Major a Andorra la Vella. Tot seguit, se celebrarà el II Gran Premi d’Andròmines Bici Lab Andorra al carrer Terra Vella i a l’avinguda de la Borda Nova.
Del programa, destaquen sobretot els concerts
Del programa, amb activitats per a tots els públics, destaquen els concerts de nit gratuïts a la plaça Guillemó. Hi actuaran artistes de renom com Nil Moliner, Los Rebeldes, Els Catarres i Julieta. No hi faltaran tampoc les propostes lúdiques per als més petits, les activitats per al públic juvenil i les adreçades a la gent gran.