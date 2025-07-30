ESCALDES-ENGORDANY
Dissolta la Unió Sindical de Treballadors del comú
La junta liquidadora constata “falta de voluntat de recuperar” l’ens
La junta liquidadora de la Unió Sindical de Treballadors/es del comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) ha comunicat la dissolució definitiva de l’ens. Segons esmenta en un comunicat, la decisió ve per “falta de voluntat de recuperar-lo” després d’anys d’espera per tornar-lo a activar, ja que el juny del 2019 es va acordar la dissolució del sindicat per la manca d’una candidatura que renovés el comitè executiu.
S'han cedit els fons econòmics de l'Ustcee a altres indicats
Així doncs, ara la junta liquidadora ha procedit a la dissolució definitiva de l’ens. En el marc del procés, s’han cedit els fons econòmics de l’Ustcee a altres sindicats de la funció pública. El Sitca (Sindicat de Treballadors/es del comú d’Andorra la Vella) i el SEP (Sindicat d’Ensenyament Públic) han estat els perceptors dels fons econòmics que restaven a la Ustcee en un gest solidari previst als estatuts.
Fonts de l’entitat sindical en lamenten la dissolució, la qual consideren “bàsica per garantir la transparència en el funcionament de les administracions públiques i la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores”. En aquest sentit, volen encoratjar les altres entitats sindicals que es mantenen “a seguir amb aquesta tasca fonamental”. “Defensar el funcionariat és protegir els serveis públics i els corresponents drets ciutadans”, conclou el comunicat amb què ahir va anunciar-se la dissolució definitiva.