Reconeixement
Canillo reconeix el valor d'AINA pel país
Els membres de l’equip de govern comunal han participat en el tradicional dinar institucional
El comú de Canillo ha celebrat el tradicional dinar institucional a AINA remarcant el seu simbolisme per a la parròquia i pel país amb projectes actuals. "AINA és un espai que representa el compromís de Canillo amb el seu territori, amb el patrimoni natural i amb la formació de les futures generacions i agrair a mossèn Ramon com l’ànima del projecte", ha expressat el cònsol major, Jordi Alcobé.
El dinar institucional també ha servit per reconèixer la tasca del personal del centre així com monitors i, especialment del mossèn Ramon, que han contribuït al bon funcionament d'AINA durant tots aquests anys. La jornada ha finalitzat amb un petit recorregut per l’entorn natural del recinte, i conèixer els projectes actuals que desenvolupa la institució.