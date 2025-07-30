Mobilitat
Andorra la Vella habilita nous aparcaments i un carril d'incorporació al Fener
Les mesures pretenen millorar la mobilitat de la capital i facilitar l'aparcament de vehicles del Fener
El comú d'Andorra la Vella ha aplicat diverses mesures per millorar la mobilitat a Prada Ramon i "fer-la més eficient". Entre les novetats destaca la creació de 14 places d'estacionament per a motos al carrer del Fener, i 11 més al carrer Sant Salvador. També s'ha implantat un doble carril en el tram inferior del carrer del Fener.