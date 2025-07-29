REPORTATGE
Quan Capesa va tancar l’aixeta
L’acumulació de terbolesa en l’aigua per l’arrossegament de sediments després d’una tempesta va obligar a tallar el servei a Escaldes tres vegades entre el 21 de juliol i el 2 d’agost del 2015.
Dimarts 21 de juliol del 2015 a primera hora de la tarda una tempesta intensa concentrada a la zona del Camp de Claror va provocar restriccions en el servei d’aigua potable a Escaldes i Sant Julià durant més d’una setmana. En poca estona van caure 71 litres per metre quadrat. L’aigua va disparar els cabals dels torrents que surten de la zona, incloent-hi els que baixen pel vessant lauredià. A l’escaldenc, l’aigua va començar a arrossegar llims i argiles. Primer a través del riu Claror, després en la seva unió amb el Perafita i, finalment, amb el Madriu. Quan es va tancar l’entrada al dipòsit d’aigües, a dos quarts de sis de la tarda, la concentració de turbulència de l’aigua –és a dir, de partícules en suspensió– era de mil unitats nefelomètriques, quan el límit permès per al consum humà és d’una.
A Sant Julià, l’incident va colgar la captació de la Peguera, fet que va obligar a tallar el subministrament a Aixirivall i a la urbanització Costes de Nagol. A més, el torrent d’Aixirivall va desbordar-se i la part final de la carretera de la Rabassa, prop de la zona de les escoles, va quedar plena de fang, roques i troncs. Els treballs van permetre restablir-hi la circulació l’endemà al matí.
El Govern no va aixecar la restricció al consum d’aigua de boca a Escaldes fins dissabte 25 de juliol. L’executiu va prendre aquesta decisió després de comprovar que el nivell de terbolesa se situava en els paràmetres permesos.
Quan tot semblava que s’havia normalitzat, Capesa va haver d’anunciar un nou tall en el subministrament. Dijous 30 de juliol la societat va tornar a detectar un fort increment dels nivells de terbolesa. Havia plogut de nou i l’aigua havia arrossegat riu avall més sediments. Tot i que l’endemà al matí va tornar-se a donar servei –sense encara poder-ne fer un ús de boca– a la tarda més ruixats van esguerrar de nou qualsevol oportunitat de posar fi al malson. Diumenge 2 d’agost a les dotze del migdia el Govern va aixecar les restriccions per al consum. Aquesta vegada de manera definitiva. Els 900 veïns d’Aixirivall no van poder beure aigua de l’aixeta fins divendres 14 d’agost. La captació de la Peguera encara estava malmesa, però el comú va connectar el poble amb una canonada que rep el subministrament d’una font situada fora de la zona afectada per l’esllavissada.
Més preparats
Els fets “terribles” de fa deu anys van comportar que Capesa, la societat responsable de la gestió del servei a Escaldes, fes més inversions des d’aleshores per millorar la capacitat de resposta davant de riscos naturals. “Sabem que el període de retorn d’un esdeveniment com aquest és de 70 anys. Per tant, podem preveure que tornarà a passar d’aquí a seixanta anys. Avui, però, l’impacte no seria tan gran perquè estem més ben preparats. Si tornés a passar el mateix, el consumidor no se n’adonaria”, explica al Diari Eduard López Mirmi, el director general de Capesa.
Quins factors reduirien el risc? López Mirmi cita els més importants: la disposibilitat de més dipòsits i de sistemes de filtratge i captació més avançats. També hi ajudaria la interconnexió de les xarxes d’aigua d’Andorra la Vella i Escaldes, que es podria activar, si calgués, l’any vinent.