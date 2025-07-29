SANT JULIÀ DE LÒRIA
Els balls tradicionals i la cultura popular són els protagonistes de la Festa Major de Sant Julià
Els balls tradicionals van ser els protagonistes, ahir, de la Festa Major de Sant Julià. Ales dotze en punt, a la plaça Major, va donar-se el tret de sortida a la Passa, encapçalada per una xaranga que marcava el compàs d’un moment d’identitat compartida. A dos quarts d’una, el ritme va calmar-se amb la ballada de sardanes. Però la pausa va ser breu. Poc abans de dos quarts de dues, la plaça va esclatar de nou amb crits, rialles i una alegria desbordada. Amb l’inici del ball Cerdà i la segona ballada de sardanes, la joventut va prendre el protagonisme. Els grups que havien completat la Passa van irrompre a la plaça amb força i van convertir la sardana en una festa compartida.
A la tarda, també a la plaça Major, van ballar-se el ball de la Dama Blanca, el dels Capgrossos, el dels Gegantons i el de la Marratxa.