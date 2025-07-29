SANT JULIÀ DE LÒRIA

Els balls tradicionals i la cultura popular són els protagonistes de la Festa Major de Sant Julià

L’Esbart Laurèdia, ahir a la plaça Major.Fernando Galindo

Els balls tradicionals van ser els protagonistes, ahir, de la Festa Major de Sant Julià. Ales dotze en punt, a la plaça Major, va donar-se el tret de sortida a la Passa, encapçalada per una xaranga que marcava el compàs d’un moment d’identitat compartida. A dos quarts d’una, el ritme va calmar-se amb la ballada de sardanes. Però la pausa va ser breu. Poc abans de dos quarts de dues, la plaça va esclatar de nou amb crits, rialles i una alegria desbordada. Amb l’inici del ball Cerdà i la segona ballada de sardanes, la joventut va prendre el protagonisme. Els grups que havien completat la Passa van irrompre a la plaça amb força i van convertir la sardana en una festa compartida.

A la tarda, també a la plaça Major, van ballar-se el ball de la Dama Blanca, el dels Capgrossos, el dels Gegantons i el de la Marratxa.

