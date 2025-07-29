Sindicats
Dissolta la Unió Sindical de Treballadors del comú d'Escaldes
La decisió ve per "falta de voluntat de recuperar-lo"
La junta liquidadora de la Unió Sindical de Treballadors/es del comú d’Escaldes-Engordany (Ustcee) ha comunicat la dissolució definitiva de l’ens. Segons esmenten en un comunicat, la decisió ve per "falta de voluntat de recuperar-lo" després d'anys d'espera per tornar-ho a activar, ja que el juny del 2019 es va acordar la dissolució del sindicat per la manca d’una candidatura que renovés el comitè executiu.
Així doncs, la junta liquidadora ha procedit a la dissolució definitiva, cedint els fons econòmics de l’Ustcee a altres sindicats de la funció pública. El SITCA (Sindicat de Treballadors/es del comú d’Andorra la Vella) i el SEP (Sindicat d’Ensenyament Públic) han estat els perceptors dels fons econòmics que restaven a la USTCEE en un gest solidari previst als estatuts.
Des de l'entitat han lamentat la seva dissolució, la qual consideren "bàsica per garantir la transparència en el funcionament de les administracions públiques i la defensa dels interessos dels treballadors i treballadores". En aquest sentit, han volgut encoratjar a les altres entitats sindicals que es mantenen "a seguir amb aquesta tasca fonamental". "Defendre el funcionariat és protegir els serveis públics i els corresponents drets ciutadans" han conclòs.