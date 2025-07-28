CANILLO
Moisés Tarrès junt amb Mel guanyen el 35è Concurs de Gossos d’Atura
L’esdeveniment va renovar el format amb canvis a les proves per fer-les més àgils i atractives
El català Moisés Tarrès amb el seu gos Mel es va alçar ahir amb el primer premi al Concurs de Gossos d’Atura celebrat durant el matí als Planells de Mareig, a Canillo. Hi van participar dotze pastors en representació de sis territoris, i els quatre millor classificats van accedir a la segona fase de la competició, on es va viure un final molt disputada. El guanyador absolut va aconseguir 195 punts. En segona posició va quedar José Escaño, d’Aragó, amb Venus, amb 163 punts, mentre que el tercer lloc va estar per a Miquel Sastre, de Mallorca, amb Tronc, que va sumar 157 punts. Els tres primers classificats van rebre premis de 200, 170 i 140 euros, respectivament, a més d’un reconeixement destacat durant l’entrega de guardons.
Enguany, el concurs es va renovar en el seu format, incorporant canvis a les proves i modificacions en el sistema de puntuació amb l’objectiu de fer-les més àgils, entenedores i atractives per al públic. Les proves van estar avaluades per un jurat format per cinc membres que van valorar la precisió, l’obediència i l’habilitat dels gossos, així com la tècnica i control dels pastors a l’hora de guiar els ramats a través d’obstacles i situacions reals simulades.
La jornada va comptar amb la presència institucional dels cònsols major i menor del Comú de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, el síndic general Carles Ensenyat i el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal, que van voler acompanyar aquesta cita que ja és un clàssic del calendari estiuenc dels Pirineus. El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va voler destacar durant la seva intervenció la importància de mantenir viva aquesta tradició: “El concurs és molt més que una competició; és una celebració de la nostra identitat, de la feina essencial que fan els pastors. A Canillo estem orgullosos de mantenir viva aquesta tradició, que uneix cultura, territori i respecte pels animals”.
L’acte va oferir una mostra espectacular de compenetració entre pastor i gos, posant en valor una tasca sovint invisible però essencial per al manteniment del paisatge i les activitats ramaderes de muntanya. La jornada es va desenvolupar amb normalitat i molt bona acollida per part del públic assistent, que va seguir les proves amb atenció i entusiasme. Les noves mesures per protegir el benestar animal, com la tolerància zero a les mossegades, també van estar ben valorades tant pels participants com pels espectadors, reforçant el compromís del concurs amb una pràctica responsable i ètica.
Els Planells de Mareig es va convertir un any més en el centre de la cultura de muntanya i la tradició ramadera del país, en la seva 35a edició. L’esdeveniment, que forma part del calendari oficial de concursos de la temporada 2025, va reunir una gran afluència de públic i un seguit de participants arribats de diversos punts dels Països Catalans, França i de l’estat espanyol, com Catalunya, Aragó, el País Basc, València, Mallorca i França.