Capvespres d'Estiu
Lluís Cartes i Eugenia Correia actuaran dijous a la Massana
El concert serà a les vuit del vespre a l'església d'Erts
Lluís Cartes i Eugenia Correia actuaran dijous a les vuit del vespre a l'església d'Erts. Correia i Cartes oferiran versions pròpies de temes seleccionats exclusivament per aquest concert. El duet farà un recorregut per temes que van del jazz fins al folk. D’altra banda, els Dimecres de Xics portaran un espectacle de circ, amb Moi Jordana, a les 18 hores, a la plaça de les Fontetes. Dissabte també hi haurà un nou espectacle del cicle Dansa i Paisatge, Traginant pulsions, de la companyia RM&E.