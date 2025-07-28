Festa
Les sardanes i el ball Cerdà omplen de ritme i tradició Sant Julià
Sant Julià de Lòria ha vibrat aquest migdia amb força al ritme de la tradició i la festa. A les dotze en punt, des de la plaça Major, s’ha donat el tret de sortida a la Passa, encapçalada per una xaranga que marcava el compàs d’un moment d’identitat compartida. Joves i no tan joves han recorregut els carrers del poble amb energia i, després de fer la volta completa al poble, han tornat al punt d’origen.
A dos quarts d'una, el ritme s’ha calmat amb la ballada de sardanes a càrrec de la cobla Vents de Riella. Amb un to més serè i contemplatiu, la plaça s’ha omplert de persones grans, algunes s’han deixat portar per la dansa, mentre d’altres observaven des dels marges.
Però la pausa ha estat breu. Poc abans de dos quarts de dues, la plaça ha esclatat de nou amb crits, rialles i una alegria desbordada. Amb l’inici del ball Cerdà i la segona ballada de sardanes, la joventut ha pres el protagonisme. Els grups que havien completat la Passa han irromput a la plaça amb força, convertint la sardana en una festa compartida.
Amb càntics improvisats com: 'Jo sóc laurèdia!' i un entusiasme palpable, l’ambient s’ha tenyit de comunitat. No era només una dansa, sinó una trobada entre la gent del poble i l’esperit festiu. Un matí intens, que ha demostrat que la tradició continua més que present, i més jove que mai.