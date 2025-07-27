ESCALDES-ENGORDANY
Gili assegura que es desconeixia la incompatibilitat del conseller Pérez
La cònsol va projectar l’entrada en funcionament del bus interparroquial amb Andorra la Vella a la tardor
El comú d’Escaldes va decidir apartar provisionalment “de manera prudent i responsable” el conseller de Medi Ambient i Manteniment d’Edificis, David Pérez, del seu càrrec. Una problemàtica que la cònsol major d’Escaldes, Rosa Gili, considera que s’hauria de resoldre aviat, tal com va manifestar en el marc de la festa major escaldenca. “Qui ho està treballant ho farà de la manera més seriosa i professional possible i, a partir d’aquí, penso que no s’hauria de demorar gaire”. La mesura es va prendre per una possible incompatibilitat entre les seves funcions públiques i la seva vinculació amb l’empresa Empark, actual concessionària d’un dels aparcaments més important de la parròquia. La pressumpta il·legalitat va sortir a la llum quan l’empresa va entrar una demanda per modificar un tram de preus i es va constatar que ja s’estaven aplicant unes tarifes prèvies a aquesta sol·licitud que hauria d’haver aprovat el comú. Gili també va aprofitar l’ocasió per negar rotundament ser coneixedora que Pérez ocupava aquest càrrec des de l’inici del mandat: “És evident que ningú sabia d’aquesta incompatibilitat, que justament es va detectar en aquest informe d’intervenció”.
Altres debats
La reorganització del transport públic porta a requerir un bus interparroquial entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. La cònsol major va assegurar que s’estan ultimant els treballs. El servei hauria d’entrar en funcionament a la tardor, segons Gili. La gent d’Escaldes ha manifestat preocupació pel que fa a les modificacions de les línies de bus i les mirades estan posades en el setembre, quan l’aforament al transport públic s’incrementarà, motiu pel qual l’objectiu de la posada en marxa de la línia interparroquial ha canviat. “Havia de suposar un benefici afegit i ara, de cop i volta, la necessitat és una altra, va afirmar la cònsol. El ministeri d’habitatge, liderat per Conxita Marsol, i els Agents i Gestors Immobiliaris estan a l’espera de poder recollir les dades oficials dels preus de lloguer del Principat. L’impediment és que no disposen de la informació d’Escaldes que, segons la cònsol arribarà de manera “imminent”. Gili va justificar la situació amb l’eina de treball. “Estem utilitzant un programari que ens pugui servir per recollir totes les dades importants”, va assegurar, i va explicar que l’executiu és coneixedor del punt en què es troben.