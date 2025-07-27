ENCAMP
Encamp presenta l’experiència d’entrenaments en alçada
Ho han fet a la trobada internacional de destinacions de turisme de muntanya i esport a Alpe Cimbra
El Comú d’Encamp ha presentat la seva experiència en entrenaments en alçada en el marc de la trobada internacional sobre destinacions de muntanya i esport, celebrada aquest dissabte a Folgaria, a la regió d’Alpe Cimbra (Trentino, Itàlia). Encamp ha estat una de les ciutats convidades a compartir la seva experiència.
La trobada, impulsada per ACES Europe (Associació de Capitals i Ciutats Europees de l’Esport), estava adreçada als municipis de muntanya guardonats com a Viles o Regions Europees de l’Esport situades en zones de muntanya. L’objectiu principal ha estat compartir bones pràctiques, abordar reptes comuns, enfortir la col·laboració entre administracions i impulsar nous projectes vinculats a l’esport i a la valorització del territori de muntanya.
Hi han participat representants de municipis com Maribor (Eslovènia), Rovaniemi (Finlàndia), Livigno (Itàlia), Primorje-Gorski Kotar County (Croàcia) i Kayseri (Turquia). També hi han assistit entitats de referència internacional com la Fundació Milano-Cortina 2026, promotora dels Jocs Olímpics d’Hivern, ANEF (Associació Italiana d’Operadors de Remuntadors), la Trentino School of Management i la Universitat de Trento, entre altres.
Durant la seva intervenció, la consellera Verònica Solsona i la directora Anna Canals han exposat l’estratègia desenvolupada per la parròquia d’Encamp per posicionar-se com a destinació de turisme esportiu. Solsona ha destacat especialment l’acollida de delegacions d’esportistes professionals i amateurs per a entrenaments en alçada, així com l’organització d’esdeveniments esportius de mitjà i gran format durant les temporades de primavera i tardor, com la Travessa d’Encamp o la Spartan Race.
“L’any 2024, Encamp va rebre fins a 46 clubs i federacions que van escollir la parròquia per fer-hi estades esportives, amb prop de 10.000 pernoctacions”, i per tant "es comencen a veure resultats d'una estraègia iniciada fa uns anys i que cal continuar", ha explicat Solsona. “Hem conegut experiències molt interessants que s’alineen amb la nostra visió de fer de l’esport un motor econòmic i un element de cohesió social. Estem convençuts que d’aquestes sinergies en poden sorgir projectes molt enriquidors”.
La trobada ha estat un espai de debat i col·laboració sobre el paper estratègic de l’esport en el desenvolupament local, amb especial atenció a les polítiques de sostenibilitat en els àmbits del turisme i l’esport. S’hi han abordat qüestions com la desestacionalització, la innovació, el foment dels esports a l’aire lliure, la sostenibilitat dels remuntadors i la promoció d’un turisme accessible i inclusiu.