ESCALDES-ENGORDANY
Colofó de la festa major
Un any més la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany es va tornar a omplir de persones que van voler gaudir d’un dels actes centrals de la festa major de la parròquia, el ball de Santa Anna. I és que un cop més, l’Esbart Santa Anna va oferir els tradicionals balls. L’esdeveniment va acabar amb autoritats, públic i dansaires compartint la dansa. L’entitat va posar el punt final, així, a la temporada de celebració del 75è aniversiari. “És molt emocionant tenir tota aquesta plantilla que tenim per ballar”, va assegurar el president de l’entitat, Manel Rodríguez, que ja posa l’atenció a seguir treballant de cara a la propera temporada.
La cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, va destacar que durant els diferents actes de festa major s’ha “vist assistència, ganes de festa” i va valorar que “s’ha constatat un any més que la gent té ganes de festa”. A més va subratllar que els escenaris en què es desenvolupen els actes són “acollidors” i que aquest any s’ha pogut gaudir fins i tot d’una mica més de mercat i de propostes a la part alta. Per tot plegat es va mostrar satisfeta que tot hagi anat “bé”. Escaldes-Engordany va posar ahir el colofó a les festes.