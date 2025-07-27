CANILLO
Canillo celebra amb èxit de públic la 35a edició del Concurs de Gossos d'Atura
Els Planells de Mereig a Canillo, han tornat a esdevenir el punt de trobada per als amants de la tradició, el món rural i la cultura de muntanya
Els Planells de Mereig, a Canillo, s’han convertit un any més en el centre de la cultura de muntanya i la tradició ramadera del país amb la celebració de la 35a edició del Concurs de Gossos d’Atura. L’esdeveniment, que forma part del calendari oficial de concursos de la temporada 2025, ha reunit una gran afluència de públic i una dotzena de participants arribats de diversos punts dels Països Catalans, França i l’estat espanyol, com Catalunya, Aragó, el País Basc, València, Mallorca i França.
La jornada ha comptat amb la presència institucional dels cònsols major i menor del Comú de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, el síndic general Carles Ensenyat i el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal, que han volgut acompanyar aquesta cita que ja és un clàssic del calendari estiuenc dels Pirineus. L’acte ha ofert una mostra espectacular de compenetració entre pastor i gos, posant en valor una tasca sovint invisible però essencial per al manteniment del paisatge i les activitats ramaderes de muntanya.
Enguany, el concurs s’ha renovat en el seu format, incorporant canvis a les proves i modificacions en el sistema de puntuació amb l’objectiu de fer-les més àgils, entenedores i atractives per al públic. Les proves han estat avaluades per un jurat format per cinc membres que han valorat la precisió, l’obediència i l’habilitat dels gossos, així com la tècnica i control dels pastors a l’hora de guiar els ramats a través d’obstacles i situacions reals simulades.
Hi han participat dotze pastors en representació de sis territoris, i els quatre millor classificats han accedit a la segona fase de la competició, on s’ha viscut un final molt disputat. El guanyador absolut ha estat Moisés Tarrès, de Catalunya, amb el seu gos Mel, que ha aconseguit 195 punts. En segona posició ha quedat José Escaño, d’Aragó, amb Venus, amb 163 punts, mentre que el tercer lloc ha estat per a Miquel Sastre, de Mallorca, amb Tronc, que ha sumat 157 punts. Els tres primers classificats han rebut premis de 200, 170 i 140 euros, respectivament, a més d’un reconeixement destacat durant l’entrega de guardons.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha volgut destacar durant la seva intervenció la importància de mantenir viva aquesta tradició: “El Concurs és molt més que una competició; és una celebració de la nostra identitat, de la feina essencial que fan els pastors. A Canillo estem orgullosos de mantenir viva aquesta tradició, que uneix cultura, territori i respecte pels animals.”
La jornada s’ha desenvolupat amb normalitat i molt bona acollida per part del públic assistent, que ha seguit les proves amb atenció i entusiasme. Les noves mesures per protegir el benestar animal, com la tolerància zero a les mossegades, també han estat ben valorades tant pels participants com pels espectadors, reforçant el compromís del concurs amb una pràctica responsable i ètica.
Enguany el concurs de gossos s'ha celebrat en memòria de Simona Naudí de l’area d’agricultura del comú de Canillo, que sempre va estar molt activa en l'organització del concurs.