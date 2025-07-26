ESCALDES-ENGORDANY
Rosa Gili considera que el cas David Pérez no s'hauria de demorar
El conseller va ser apartat del càrrec per una incompatibilitat
La cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, confia en què es pugui resoldre aviat el cas del conseller David Pérez apartat del seu càrrec per una incompatibilitat. "Qui ho està treballant ho farà de la manera més seriosa i professional possible i, a partir d'aquí, penso que no s'hauria de demorar gaire", ha afirmat Gili.
La cònsol també ha assegurat que "evidentment ningú sabia d'aquesta incompatibilitat que justament es detecta en aquest informe d'intervenció", ha assegurat Gili. I és que va ser a partir de què l'empresa concessionària entrés una demanda per modificar un tram de preus aue es va veure que ja s'havien aplicat unes tarifes prèvies a aquesta sol•licitud. Va ser llavors quan va saltar a la llum la incompatibilitat. La situació va propiciar que "de manera prudent i responsable es prengués aquesta mesura", segons ha dit Gili.