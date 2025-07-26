La Festa Major continua avui a Ransol amb actes populars que barregen gastronomia, esport i música
S’allargarà fins diumenge amb un ampli programa d’activitats per a totes les edats
Ransol continua immersa en la celebració de la seva animada Festa Major de Sant Jaume, organitzada enguany per la quadrilla de la Ribera, i que s’allargarà fins diumenge amb un ampli programa d’activitats per a totes les edats. Després d’un inici vibrant el divendres, el cap de setmana ha arrancat amb força i una gran afluència de veïns i visitants.
El divendres es va donar el tret de sortida a les celebracions amb una Missa Solemne a les 12 h i una cercavila amb el grup Trastok’ts a les 13 h, que va omplir els carrers de música, color i tradició. Hi van participar el cònsol major i menor del Comú de Canillo, Jordi Alcobé i Marc Casal, així com el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal. La festa va continuar al vespre amb una hamburguesada popular, seguida de l’humor de Sito Viñuesa, i les actuacions musicals de Clap & Company i del DJ DYDY, que va allargar la nit fins a la matinada.
Aquest dissabte, les activitats han començat amb una cursa al riu a les 11.30 h, seguida d’una botifarrada popular al migdia. A la tarda, s’han programat activitats esportives com el trial i el ja clàssic Ransol Pong, molt esperat pels joves. Tampoc hi ha faltat la festa de l’escuma per als més petits i un sopar popular que reunirà novament tot el poble a les 21.30 h. La jornada es tancarà amb el bingo popular, el concert de The Guatekes i una nova sessió del DJ DYDY a partir de la 01.30 h.
La festa continuarà diumenge amb la tradicional Font de Ferro a les 12 h, seguida pel concurs de cuina “Plats de la padrina”. A la tarda, els infants gaudiran d’inflables i tallers, i com a colofó final, la traca de fi de festa a les 22.30 h posarà punt final a una edició que torna a demostrar la força i l’arrelament d’aquesta celebració a la parròquia de Canillo.
El cònsol menor del Comú de Canillo, Marc Casal, ha volgut reconèixer públicament la implicació de la comissió organitzadora: “Agraïm la tasca de la quadrilla de la Ribera per organitzar les moltes activitats i actes perquè els veïns i veïnes en puguin gaudir com ho estan fent, i així tenim una participació majoritària”.