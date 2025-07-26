PRIMER DIA
El comú de Sant Julià aposta per una festa major més sostenible
La parròquia arrenca la celebració amb un programa carregat de propostes i amb un enfocament inclusiu on tothom pot trobar el seu lloc
Sant Julià de Lòria es vesteix de vint-i-un botons pels dies més esperats de l’any. La festa major va donar el tret de sortida ahir amb els primers actes de la celebració. A les cinc de la tarda l’encesa d’una traca va servir per inaugurar la festivitat. A continuació, la colla laurediana va preparar una gimcana on els membres de l’agrupació van competir amb les autoritats del comú mitjançant diferents activitats enfocades a passar una bona estona.
A més d’això, aquest divendres també es va fer l’obertura de les atraccions, de les quals la primera hora s’ha fet sense so i llums perquè les persones amb diversitat sensorial les puguin gaudir també. De fet, l’administració comunal va pensar en tots els col·lectius en aquesta edició, ja que també van habilitar una zona especial perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir dels concerts amb seguretat.
“Hem volgut posar en relleu, aquest any, que la nostra gent gran pot trobar el seu lloc”
A les 19 hores va començar el primer concert amb Mariachi Semblanza i després va ser el torn de l’orquestra New Marabú amb el ball de nit. Després es va dur a terme el correfoc El Llop de la senyoreta.
S’ha apostat perquè els establiments ofereixin gots reutilitzables
La primera jornada de la festa major va anar fins ben entrada la matinada. A les 0.30 hores el grup musical Akelarre va oferir una nit de versions, mentre que el DJ BIGFRIDAYx tancarà la primera nit d’actuacions musicals. Al llarg dels cinc dies a l’escenari hi pujaran artistes de gran renom, com per exemple Els Pets, el diumenge; o Ginestà, el dilluns.
Els actes continuaran avui amb una gran varietat de propostes. Des de ball de gegants i una cercavila, la trobada bastonera, jocs infantils, una activitat de zumba, l’espectacle de l’actor català Joan Pera o activitats musicals. De fet, la festivitat s’allargarà fins al dimarts 29 amb diferents activitats per a tots els públics. “La festa major és per a tothom”, va destacar la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. “Hem volgut posar en relleu, aquest any, que la nostra gent gran pot trobar el seu lloc, molts cops tendim a pensar que la festa major, el ball i els concerts està més orientat cap a la gent jove i volíem recuperar aquests concerts de vespres més orientats a la gent gran”, va argumentar Cortesao.
La festa està pensada també en termes de sostenibilitat. Un any més s’ha apostat perquè els establiments ofereixin gots reutilitzables, però aquesta vegada seran més els espais que oferiran aquesta possibilitat. “L’any passat vam comptar amb quatre restauradors i aquest any en són 24”, va manifestar la cònsol menor. L’objectiu és reduir el consum d’envasos d’un sol ús i alhora “conscienciar que no podem generar tanta brutícia”, va comentar Cortesao.
D’altra banda, per tal d’evitar la calorada que es va registrar l’any passat, la corporació té la intenció de distribuir ventalls i barrets. A més, s’han ampliat les zones d’ombra instal·lant més para-sols.