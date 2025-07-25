Mobilitat

Tres quilòmetres de retencions per entrar a Sant Julià des de la frontera

Les cues han començat al voltant de les sis de la tarda

Retencions d'entrada a Sant Julià.

Andorra la Vella

La festa major de Sant Julià, que ha començat aquesta tarda, està provocant grans retencions d'entrada a la parròquia venint de la frontera amb Espanya. El trànsit dens ha començat al voltant de les sis de la tarda i ja supera els tres quilòmetres, segons apunta el servei de mobilitat. Les cues s'inicien prop del centre comercial Epizen i finalitzen una vegada travessada la parròquia.

