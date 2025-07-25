Mobilitat
Tres quilòmetres de retencions per entrar a Sant Julià des de la frontera
Les cues han començat al voltant de les sis de la tarda
La festa major de Sant Julià, que ha començat aquesta tarda, està provocant grans retencions d'entrada a la parròquia venint de la frontera amb Espanya. El trànsit dens ha començat al voltant de les sis de la tarda i ja supera els tres quilòmetres, segons apunta el servei de mobilitat. Les cues s'inicien prop del centre comercial Epizen i finalitzen una vegada travessada la parròquia.