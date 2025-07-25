Lleure
Sant Julià aposta per una festa major més sostenible
Els establiments tornaran a oferir gots reutilitzables
Sant Julià de Lòria es vesteix de vint-i-un botons pels dies més esperats de l'any. La festa major ha donat el tret de sortida aquest divendres amb els primers actes de la celebració. A les cinc de la tarda l'encesa d'una traca ha servit per inaugurar la festivitat. A continuació, la colla laurediana ha preparat una gimcana on els membres de l'agrupació han competit amb les autoritats del comú mitjançant diferents activitats.
A més d'això, aquest divendres també s'ha fet l'obertura de les atraccions, de les quals la primera hora s'ha fet sense so i llums perquè les persones amb diversitat sensorial les puguin gaudir també. De fet, l'administració comunal ha pensat amb tots els col·lectius en aquesta edició, ja que també han habilitat una zona especial perquè les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir dels concerts amb seguretat.
A les 19 hores començarà el primer concert amb Mariachi Semblanza i després serà el torn de l’orquestra New Marabú amb el ball de nit. A continuació hi ha previst el correfoc 'el Llop de la senyoreta'.
La primera jornada de la festa major no finalitzarà fins ben entrada la matinada. A les 0.30 hores el grup musical Akelarre oferirà una nit de versions, mentre que el dj. BIGFRIDAYx tancarà la primera nit d'actuacions musicals. El llarg dels cinc dies a l'escenari hi pujaran artistes de gran renom, com per exemple Els Pets, el diumenge; o Ginestà, el dilluns.
Els actes continuaran aquest dissabte amb una gran varietat de propostes. Des de ball de gegants i una cercavila, la trobada bastonera, jocs infantils, una activitat de zumba, l'espectacle de l'actor català Joan Pera o activitats musicals. De fet, la festivitat s'allargarà fins al dimarts 29 amb diferents activitats per a tots els públics. "La festa major és per a tothom", ha destacat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. "Hem volgut posar de relleu, aquest any, que la nostra gent gran trobin el seu lloc, molts cops tendim a pensar que la festa major, el ball i els concerts està més orientat cap a la gent jove i volíem recuperar aquests concerts de vespres més orientats a la gent gran", ha argumentat Cortesao.
La festa està pensada també en termes de sostenibilitat. Un any més s'ha apostat perquè els establiments ofereixin gots reutilitzables, però aquesta vegada seran més els espais que oferiran aquesta possibilitat. "L'any passat vam comptar amb quatre restauradors i aquest any en són 24", ha manifestat la cònsol menor. L'objectiu és reduir el consum d'envasos d'un sol ús i alhora "conscienciar que no podem generar tanta brutícia", ha comentat Cortesao.
D'altra banda, per tal d'evitar la calorada que es va registrar l'any passat, la corporació té la intenció de distribuir ventalls i barrets. A més, s'han ampliat les zones d'ombra instal·lant més para-sols.