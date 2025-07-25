Lleure
El pubillatge d’Escaldes surt al carrer per celebrar el dia del turista
Porten clavells vermells per a les dones turistes i bosses amb records del país, fulletons i petits obsequis
Matí fresc a Escaldes-Engordany, però carregat d’energia i moviment. En plena festa major de la parròquia, el pubillatge surt puntual des de la plaça Coprínceps per iniciar el seu singular dia del turista. L’ambient és una combinació de nervis, pressa i il·lusió, com explica el responsable del pubillatge, Òscar García: "És una tradició que fem des de fa molts anys i sempre la fem coincidir amb el dia de Sant Jaume".
Amb els vestits tradicionals, la fadrina major, la pubilla, la pubilleta, les dames d’honor i els hereus inicien la seva passejada per l’avinguda Carlemany. Porten clavells vermells per a les dones turistes i bosses amb records del país, fulletons i petits obsequis que reparteixen amb un somriure. Ja des dels primers passos, els vianants s’aturen encuriosits, preguntant-se d’on surt aquella comitiva. Alguns comenten la roba, d’altres s’hi acosten directament: "Què feu? És una tradició d’Andorra?".
Al començament, alguns turistes rebutgen la flor o la bossa, confosos, pensant que se’ls vol vendre alguna cosa. Tal com explica la segona dama d’honor, Sandra Gómez: "La gent es pensa que els volem vendre alguna cosa, però tan bon punt els expliques que és gratuït, la reacció canvia completament". I així, el carrer s’omple de somriures, agraïments i fotografies. Són gestos simples, però carregats de significat que generen sorpresa, creen proximitat i connecten el visitant amb l’essència de la festa major.
Tot i la fresca i la manca de sol, el carrer és ple de vida. El pubillatge ha acabat el recorregut amb bones sensacions, satisfet de compartir una tradició que cada any aconsegueix fer sentir els turistes molt ben rebuts.