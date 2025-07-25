Andorra la Vella

Èxit de la primera Cronoescala del Solà

La prova ciclista ha comptat amb més de 50 participants

Dos participants a la Cronoescalada del Solà.

Redacció
Andorra la Vella

La Cronoescalada del Solà s'ha celebrat aquesta tarda a Andorra la Vella, amb més d'una cinquantena de participants. L’esdeveniment lúdic i esportiu, pròleg de la Mamba Bike Challenge de Joan Verdú, ha transcorregut per la Gravada de Tobira, Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana fins al Rec. Com explicava ahir el cònsol major, Sergi González, "el repte conjunt que hem proposat ha estat molt ben acollit per corredors i aficionats de perfils molt diferents". 

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, durant la Cronoescalada del Solà.

El recorregut d’1,3 quilòmetres i 116 metres de desnivell positiu, ha obligat alguns participants a baixar de la bicicleta i fer algun tros caminant.

Una participant a la Cronoescalada del Solà, fent un tros de la prova caminant.

La Cronoescalada del Solà dona el tret de sortida a la Mamba Bike Challenge, la prova mare, que se celebrarà el cap de setmana amb tres recorreguts: 6 quilòmetres, 10 quilòmetres i Xtrem 14 quilòmetres.

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, i l'esquiador Joan Verdu celebrant que han completat la Cronoescalada del Solà.

