Canillo impulsa la col·laboració d'activitats culturals amb Arès
Les dues poblacions també han acordat explorar línies de col·laboració en l'àmbit del Parc Natural
Una delegació del comú de Canillo, encapçalada pel cònsol major, Jordi Alcobé, ha visitat la localitat francesa d'Arès per impulsar diversos acords de col·laboració. Un dels punts acordats ha estat recuperar i reforçar els vincles turístics i culturals entre els pobles, especialment en relació amb la festa de l'ostra, que es farà la pròxima edició de la fira de Canillo acompanyada d'un sopar popular, que aplega 500 persones, de la cuina típica de la zona del Bassin d'Arcachon.
Les dues poblacions també han acordat celebrar diversos esdeveniments d'àmbit social com l'intercanvi d'activitats infantils. Al pròxim hivern, els infants d’Arès vindran a esquiar a Canillo i entre els mesos de maig a juny s’organitzarà una trobada a Arès amb la participació de nens, gent gran i altres col·lectius locals. Així mateix, també es preveu organitzar, entre maig i juny de l’any vinent, una estada formativa a Arès dels infants canillencs, centrada en la realització de cursos de vela i nàutica. Paral·lelament, també s’ha acordat explorar línies de col·laboració en l’àmbit del Parc Natural.
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha manifestat que "aquest conjunt d’iniciatives marca l’inici d’una nova etapa de complicitat i col·laboració, amb una clara voluntat de reforçar els vincles humans, culturals i ambientals entre les dues comunitats".