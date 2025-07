Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat per l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic i una societat mercantil contra les resolucions dictades per la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia. L’entitat sol·licitava que el Constitucional analitzés si la suspensió de les llicències turístiques comporta una vulneració dels drets reconeguts a la Constitució, atès que, segons argumentava, aquesta mesura implica que si el propietari d’un pis turístic el ven, l’habitatge perd l’autorització per destinar-se al lloguer de vacances, fet que en limita greument l’ús. El recurs impugnava diversos autes dictats per la sala administrativa del Superior en relació amb la Llei 32/2022, que regula la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme. Les entitats reclamaven que el Constitucional analitzés si l’article 4 d’aquesta llei –que estableix que, en cas de compravenda d’un habitatge d’ús turístic, la inscripció al registre queda automàticament cancel·lada i cal sol·licitar una nova autorització– suposa una vulneració dels drets fonamentals reconeguts a la Carta Magna. Al·legaven que això representa una pèrdua de drets adquirits per als propietaris i pot implicar una mena d’expropiació encoberta.