Sant Julià impulsa un recorregut per preservar la memòria històrica de les cases i carrers

El comú de Sant Julià de Lòria ha posat en marxa un projecte de memòria històrica que pretén posar en valor les cases antigues i els carrers del nucli de la parròquia. Segons ha explicat el cònsol major, Cerni Cairat, es tracta d'una iniciativa que vol "donar a conèixer aquell patrimoni que és passat, però que encara és present i que volem que es mantingui pel futur". El recorregut també permet descobrir històries i anècdotes que van tenir lloc dins de les llars i edificis emblemàtics del poble.

El circuit inclou 14 cases que compten amb cartells informatius sobre la seva història, l’origen de les famílies que hi van viure, els oficis que s’hi desenvolupaven i altres curiositats. A més, s’han instal·lat cinc tòtems informatius en punts clau com la plaça Major i altres indrets destacats del centre. Tots els elements informatius estan instal·lats de manera permanent i incorporen codis QR que permeten accedir a continguts ampliats en línia.

Pensat tant per a residents com per a visitants, el projecte s’ha desenvolupat en diversos idiomes. "És un projecte pensat perquè nosaltres mateixos com a lauredians i lauredianes coneguem millor el nostre propi patrimoni, però també per explicar tot això als turistes i a les persones que ens visitin", ha indicat Cairat.

Aquest dijous s'ha fet un recorregut amb les explicacions de l'historiador David Mas. Els assistents han pogut comprovar que hi ha alguns elements arquitectònics de la parròquia amb molta història. "N'hi ha alguns que són molt antics. De fet, el més antic seria el campanar de l'Església romànica o després la capella de Sant Bartomeu, que és de principis del segle XVII", ha esmentat l'historiador.

Mas també ha explicat que la parròquia laurediana va jugar un paper clau en recuperar-se d'una crisi econòmica. "El segle XIX Andorra va entrar en una crisi molt important perquè tot el que era l'economia tradicional desapareix i Sant Julià és dels primers pobles que aconsegueix recuperar-se d'aquesta crisi, remuntar i tenir més població amb la construcció de la carretera i a les fàbriques de tabac", ha detallat Mas.