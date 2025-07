Encamp disposarà de secretaris de cònsols

Publicat per Blanca Castellví Encamp Creat: Actualitzat:

La sessió ordinària de comú d'Encamp ha aprovat la introducció del lloc de treball de secretari o secretària de cònsols que seran nomenats com a càrrecs de confiança. La minoria hi ha votat en contra "per una qüestió de forma", tal com ha expressat la consellera Marta Pujol. "El reglament de funcionament de la comissió de personal estableix que s'ha d'emetre un informe preceptiu de qualsevol modificació de la normativa que afecta els treballadors i no s'ha demanat", ha afirmat Pujol. La cònsol major, Laura Mas, ha assegurat que així es va fer en tractar-se "només d'un formalisme".