La Cronoescalada del Solà s'estrena amb 54 participants

La primera Cronoescalada del Solà, que tindrà lloc demà a partir de les 19 hores, ja compta amb 54 inscrits. La prova serveix de pròleg de la Mamba Bike Challenge, l’esdeveniment ciclista impulsat per l’esquiador d’elit Joan Verdú. "El repte conjunt que hem proposat ha estat molt ben acollit per corredors i aficionats de perfils molt diferents", ha explicat el cònsol major, Sergi González.

La sortida es durà a terme davant del Bici Lab. El recorregut d'1,3 quilòmetres i 116 metres de desnivell positiu transcorre per carrers com el de Gravada de Tobira, Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana, fins a arribar al Rec del Solà. Tot i les rampes exigents -algunes superen el 17%- la cronoescalada està pensada per a tots els públics. "No cal competir contra ningú més que amb un mateix", va manifestar González durant l'acte de presentació de la cursa.

Les inscripcions per a la cronoescalada continuaran obertes fins instants abans de l’inici de la cursa. L’activitat és gratuïta i està oberta a tothom.