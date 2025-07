El procés d'embelliment de la parròquia de Sant Julià s'endarrereix

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El projecte d'embelliment de la parròquia de Sant Julià de Lòria s'endarrereix. La primera fase de les reformes, prevista a la plaça Calonge, havia de començar aquest mes de juliol, segons el calendari inicial del comú, però el concurs públic per adjudicar els treballs ha quedat desert. Aquest entrebanc provocarà l'endarreriment de l’inici dels treballs, que ara mateix no es té constància de quan podrien arrencar. Ara, la corporació optarà per una contractació directa. En aquest sentit, enviarà el projecte a tres empreses i després valorarà quina és la més adient.

Segons fonts del comú, creuen que el motiu pel qual no hi ha hagut cap companyia que s'hi hagi presentat és perquè hi ha tanta construcció en el país que no s'acaben presentant en els edictes. Una situació que no és nova, atès que també l'han experimentat altres administracions comunals. De fet, a Sant Julià de Lòria li ha passat el mateix aquest mes amb el projecte per a la remodelació del parc infantil del Prat del senzill, el qual també s'ha declarat com a desert.

La reforma de la plaça Calonge contempla treure algunes barreres arquitectòniques, hi haurà una redistribució més ordenada dels bancs, es trauran les escombraries soterrades i es col·locaran espais més verds i il·luminats. Alhora es col·locarà un paviment que s'allargarà fins a la calçada per on circulen els vehicles perquè la prioritat sigui per al vianant, tal com va explicar la cònsol menor, Sofia Cortesao, durant la presentació del projecte d'embelliment, el passat mes de maig.