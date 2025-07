El projecte per a la creació d’un parc d’agility caní al Prat de la Molina, a Sornàs, va ser la iniciativa guanyadora del procés participatiu RiberaMunt 2025, impulsat pel Comú d’Ordino. La proposta, presentada pel veí de la Cortinada Blai Jané, va ser la més votada entre les cinc finalistes, amb 90 vots vàlids, d’un total de 292 emesos. L’espai comptarà amb un pressupost de 50.000 euros. Estarà destinat al lleure i exercici de gossos, però també es concep com un punt de trobada entre veïns. Segons el seu impulsor, la iniciativa busca millorar el benestar animal i afavorir la cohesió comunitària.

Jané explica que la nova zona oferirà un entorn segur i adequat per a l’activitat física dels animals de companyia. “La gent d’aquí cada cop té més gossos, i sovint les seves característiques demanen espais que els permetin exercitar-se i relacionar-se”, va explicar l’autor de la proposta. L’ordinenc va convidar al fet que aquest parc “pot esdevenir un model exportable a altres parròquies”. El projecte podria tenir un ús complementari com a espai per a activitats educatives i professionals relacionades amb els gossos, com concursos, exhibicions o visites escolars, segons va afegir Jané.

La cònsol major del comú d’Ordino, Maria del Mar Coma, va remarcar que “hem volgut sumar noves oportunitats per fer dels nostres pobles espais més vius i acollidors”. També va agrair l’aportació de totes les persones i entitats que van presentar propostes o participar en la votació. La convocatòria va recollir un total de 13 iniciatives, de les quals cinc van ser seleccionades per a la fase final, atenent criteris de viabilitat, impacte i alineació amb els objectius del procés. Les altres quatre finalistes també seran estudiades per a possibles execucions futures.

El parc d’agility caní va rebre el suport del 30,8% dels votants (90 vots), al davant del circuit sensorial La caseta del bosc (25,7%) i la ruta tematitzada (16,1%), que va quedar en tercer lloc al procés participatiu.

La consellera de Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, va valorar positivament l’interès creixent de la ciutadania, tot i reconèixer els reptes en la difusió. “Aquest any la convocatòria era oberta i no teníem un públic específic, però sovint ens costa fer arribar la informació. Així i tot, la resposta ha estat molt positiva”, va afirmar, tot indicant que el parc d’agility caní es preveu executar durant l’any 2025. El comú pretén que aquesta iniciativa es consolidi com un nou equipament pensat per millorar la qualitat de vida dels animals de companyia.