La Festa Major d’Andorra la Vella d’aquest any estarà protagonitzada per la Gresca Gegantera d’Andorra la Vella. I és que enguany el Carlemany i l’Ermessenda celebren el seu 40è aniversari, motiu pel qual seran els pregoners de les festes. L’acte tindrà lloc el divendres 1 d’agost i també, jornada inaugural de la festa major que s’allargarà fins al dilluns dia 4. “Amb motiu de l’efemèride hem fet una restauració integral dels dos gegants i s’ha impulsat la reactivació de la Gresca Gegantera, que ens oferirà diverses sorpreses al llarg de la festa major”, va destacar la cònsol menor de la parròquia, Olalla Losada, en la presentació del programa d’ahir al matí.

Paral·lelament es recupera també la trobada gegantera, que tindrà lloc el 2 d’agost a les 18.30 hores, i en què participaran deu colles. Un nombre força elevat al costat de les dues que van fer rua l’any passat. Entre els invitats s’acolliran els gegants de Sant Pol de Mar, agermanats del Carlemany i l’Ermessenda, amb qui comparteixen aniversari. Els gegants de Sant Julià de Lòria també faran rua “com a exemple de com podem fer comunitat, no només amb entitats de fora del país, sinó també de les parròquies veïnes”, va afirmar Losada. La cercavila recorrerà els carrers situats entre la plaça de la Rotonda, l’avinguda Meritxell i la plaça del Poble.

La festa major comptarà amb 58 activitats on “tots els col·lectius estaran representats, des dels més petits fins als més grans”, tal com va anunciar la cònsol menor. Els esdeveniments estaran repartits en fins a quinze espais diferents, un fet que significa un tret diferenciador respecte als anys anteriors en què les ubicacions es limitaven a la plaça Guillemó i la plaça del Poble. Cal recordar que aquesta segona s’estrenarà coincidint amb l’inici de les festes. Els infants seran els primers a accedir-hi amb una gran rua a càrrec dels participants en les activitats esportives, de lleure i artístiques del Comú. “Recuperem aquest espai emblemàtic de la parròquia perquè esdevingui un dels centres de trobada i celebració, acollint actes com el tradicional Ball del Contrapàs l’arrossada popular, les sardanes i algunes activitats infantils”, va posar en relleu Losada.

El pressupost d’enguany és de 230.000 euros, similar al dels anys anteriors, segons Losada.