La Massana va aprovar ahir al consell de comú la creació de la nova societat pública La Massana Activa SLU, que neix amb l’objectiu d’impulsar projectes estratègics relacionats amb el turisme, la cultura, l’esport i l’economia local. L’ens es concep com una eina flexible i operativa, amb voluntat de donar resposta a les necessitats de promoció i desenvolupament del territori, consolidant la marca la Massana com a referent dins i fora del país. “La nova societat serà essencial per a la promoció, desenvolupament, gestió i explotació d’activitats i serveis relacionats amb la dinamització social, cultural, esportiva, turística i econòmica de la parròquia”, va afirmar el conseller de Finances, Agustí Garcia. També va destacar que el model permetrà actuar amb criteris empresarials, però sempre sota control públic. Per posar en marxa l’entitat, va formalitzar un crèdit extraordinari de 15.000 euros per a les despeses inicials.

Paral·lelament, el ple va aprovar el nomenament de Mònica Solé com a consellera amb dedicació a ple temps, que continuarà presidint la Comissió de Turisme, Comerç i Dinamització. La mesura busca reforçar l’acció política en un àmbit considerat clau per al desenvolupament econòmic de la parròquia. A més, aquesta nova estructura també permetrà cobrir l’absència per baixa per maternitat de la consellera de Cultura, Alexia Verdaguer, garantint així la continuïtat institucional.

La sessió també va servir per aprovar una addenda al conveni amb el Govern per al projecte del desviament de la Massana, que incorpora tres nous terrenys comunals necessaris per executar l’obra: l’Hort de la Mola de Casa Quico (295,10 m²), una porció de la parcel·la Cobert La Mola (2,99 m²) i una franja afectada per la nova configuració de l’enllaç E-17 (11,74 m²).

D’altra banda, el comú va donar llum verda a la cessió de terrenys per a la construcció d’un mur de protecció al riu Cardemeller, dins el projecte d’eixamplament de la carretera general CG-4 entre Pal i el pont de la Coma. Aquesta actuació, coordinada amb el Govern, té com a objectiu millorar la seguretat viària del tram, especialment en el pas d’autobusos, i suposarà un benefici directe per a la mobilitat interna de la parròquia.

Finalment, el Consell de Comú va autoritzar els cònsols a votar favorablement en la Junta General extraordinària de SETAP 365 per ratificar els canvis acordats el 2023, en què s’aprova la integració dels accionistes minoritaris d’ENSISA dins de la nova societat. Aquest pas consolida l’estructura societària prevista en el pacte de socis i reforça la coordinació entre les entitats implicades en el desenvolupament turístic i econòmic del país.