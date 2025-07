Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sessió de consell de comú de la Massana ha donat llum verda, per unanimitat, a la creació d’una nova societat pública, anomenada La Massana Activa SLU, amb l’objectiu d’impulsar projectes estratègics vinculats al desenvolupament turístic i a la dinamització econòmica de la parròquia. Aquesta societat es concep com una eina flexible i eficient per donar forma a iniciatives amb visió de futur, orientades a la promoció del territori i a la consolidació de la marca La Massana. "Serà una eina essencial per la promoció, desenvolupament, gestió i explotació d’activitats i serveis relacionats amb la dinamització social, cultural, esportiva turística econòmica de la parròquia", ha assegurat el conseller de Finances, Agustí Garcia.

La Massana Activa busca "professionalitzar la gestió" d’aquests sectors "amb criteris empresarials però mantenint el control públic", ha apuntat Garcia, tot remarcant que la nova entitat permetrà una operativa jurídica més àgil. A més, per posar en marxa la societat i fer front a les despeses inicials de constitució, s’ha aprovat un crèdit extraordinari de 15.000 euros.

Durant la sessió, la consellera Laura Bragança ha expressat certes reserves tot i donar suport a la iniciativa. Ha apuntat que, mentre a Canillo aquest model ha donat bons resultats, a Andorra la Vella s’està optant per dissoldre les societats i recuperar la gestió des dels departaments. Tot i això, ha considerat que cal donar “un vot de confiança” al projecte i observar-ne l’evolució i els possibles beneficis.

Addenda al conveni de cessió de terrenys al Govern

La sessió de comú ha aprovat una addenda al conveni de cessió de terrenys amb el Govern per al projecte del desviament de la Massana. L'acord incorpora tres parcel·les de titularitat comunal per poder portar a terme l'obra. Es tracta del terreny conegut com a Hort de la Mola de Casa Quico, de 295,10 metres quadrats, una porció de la parcel·la Cobert La Mola, de 3 metres quadrats i una petita part comunal d'11,74 metres quadrats afectada per la nova configuració de l'enllaç E-17.

Cessió de terreny per un mur de protecció

El ple ha donat llum verda a la signatura d'un nou conveni amb el Govern que preveu la cessió de terrenys per a l'execució d'un mur de protecció al riu Cardemeller, dins el projecte d'eixamplament de la General 4 entre Pal i el pont de la Coma.

Nomenament de la consellera de Turisme

En la mateixa sessió, també s’ha aprovat el nomenament d’una consellera a ple temps per liderar el Departament de Turisme, Comerç i Dinamització. La cònsol major, Eva Sansa, ha destacat que aquest àmbit ha esdevingut “estratègic i central” per al benestar econòmic i social de la parròquia. Ha subratllat la necessitat d’un “lideratge polític clar” i una dedicació plena per impulsar els projectes en curs. La persona designada és Mònica Solé, actual presidenta de la comissió de Turisme, Comerç i Dinamització. El nomenament ha rebut el suport de la majoria del consell amb 9 vots a favor i una abstenció.