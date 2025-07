Publicat per Iker Mons Encamp Creat: Actualitzat:

El nou tram del camí verd que connecta Riberaigües amb el Parc de l’Ossa s'ha inaugurat simbòlicament aquest cap de setmana. La nova infraestructura de 600 metres forma part del Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes d’Andorra. El cost total d’aquesta segona fase ha estat de 368.150 euros, finançat amb diverses partides pressupostàries del Govern i amb el suport del Comú d’Encamp.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha reaparegut en públic després d’un període de baixa mèdica per a la inauguració. Mas ha subratllat la importància del projecte. "Aquest nou camí és una infraestructura pensada perquè la ciutadania pugui fer salut cada dia. I això ja s’està aconseguint, perquè molts ciutadans ja l’han fet seu abans fins i tot de la inauguració oficial", ha expressat Mas. La cònsol ha aprofitat per agrair als professionals sanitaris el suport rebut durant la seva convalescència, així com els amics, familiars i ciutadans que han traslladat la seva preocupació.

El cap de Govern, Xavier Espot, ha indicat el seu interès en la protecció del medi durant el parlament. "Som un país d’alta muntanya i, per tant, la sostenibilitat l’hem d’entendre de manera transversal en les polítiques públiques", ha afirmat.

El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha avançat que el següent tram del pla s’executarà a la parròquia de Canillo, concretament entre el Torrent Pregó i el poble de Prats, passant per Meritxell. "Aquest és només el primer pas per connectar tots els nuclis urbans amb l’entorn natural del país", ha afirmat el ministre en declaracions als mitjans, tot recordant que el cost global del pla és d'uns 3 milions d'euros.